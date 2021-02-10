السايح: بحثنا مع اللجنة الدستورية نظام الاستفتاء والمدة الزمنية

قال رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، إنه تم الاجتماع باللجنة الدستورية كعضو منفصل، مؤكدا أن المفوضية هي الإدارة الانتخابية المسؤولة عن تنفيذ العمليات الانتخابية في البلاد.

وأوضح السايح في تصريحات إعلامية، أن المسار الدستوري يناقش موضوع الاستفتاء علي الدستور، مبينا أن مناقشات، اليوم الأربعاء، مع أعضاء اللجنة الدستورية كانت فنية تتعلق بنظام الاستفتاء والمدة الزمنية وبعض التعديلات في القانون السابق.

وأضاف السايح أنه يعتقد أنه سيتم التوصل إلي اتفاق يدعم حل الأزمة الليبية ويدعم المسار السياسي في ليبيا.

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