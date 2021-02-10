امغيب يكشف “إشكالية” قد تعرقل جلسة النواب

أكد عضو مجلس النواب سعيد امغيب، أن الإصرار على عقد جلسة للبرلمان في مدينة صبراتة، يمكن أن يعرقل الأمر، لاسيما أن رئاسة مجلس النواب دعت إلى عقد جلسة في طبرق.

وقال امغيب لـ”سبوتنيك”، إن على الأعضاء الاجتماع وتجاوز الخلافات من أجل منح الحكومة الثقة وبدء مرحلة جديدة، مشيرا إلى أنه يمكن حل هذه الإشكالية من خلال عقد الجلسة في مدينة سرت، فهي المدينة التي لا يختلف عليها أحد الآن، وخصوصا أن اللجنة العسكرية تعقد اجتماعاتها فيها، وتقع وسط ليبيا ما يجعلها أنسب المدن.

يذكر أن رئاسة مجلس النواب، دعت أعضاء المجلس لحضور جلسة تشاورية بمقر المجلس في طبرق، الاثنين المقبل، الموافق 15 فبراير.

وأشارت الرئاسة في خطاب اطّلعت عليه قناة “218”، إلى أن الجلسة مخصصة لوضع الترتيبات اللازمة للنظر في منح الثقة للحكومة الجديدة فور تقديم تشكيلتها لتتمكن من مباشرة المهام الملقاة على عاتقها.

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