ليبيا الان

امغيب يكشف “إشكالية” قد تعرقل جلسة النواب

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد عضو مجلس النواب سعيد امغيب، أن الإصرار على عقد جلسة للبرلمان في مدينة صبراتة، يمكن أن يعرقل الأمر، لاسيما أن رئاسة مجلس النواب دعت إلى عقد جلسة في طبرق.

وقال امغيب لـ”سبوتنيك”، إن على الأعضاء الاجتماع وتجاوز الخلافات من أجل منح الحكومة الثقة وبدء مرحلة جديدة، مشيرا إلى أنه يمكن حل هذه الإشكالية من خلال عقد الجلسة في مدينة سرت، فهي المدينة التي لا يختلف عليها أحد الآن، وخصوصا أن اللجنة العسكرية تعقد اجتماعاتها فيها، وتقع وسط ليبيا ما يجعلها أنسب المدن.

يذكر أن رئاسة مجلس النواب، دعت أعضاء المجلس لحضور جلسة تشاورية بمقر المجلس في طبرق، الاثنين المقبل، الموافق 15 فبراير.

وأشارت الرئاسة في خطاب اطّلعت عليه قناة “218”، إلى أن الجلسة مخصصة لوضع الترتيبات اللازمة للنظر في منح الثقة للحكومة الجديدة فور تقديم تشكيلتها لتتمكن من مباشرة المهام الملقاة على عاتقها.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • الحكومه الجديده لا تعوّل علي أعتمادها من قبل مجلس النواب وهذا آخر شئ ممكن أن تفكر فيه لأن استيفاني توعدت وقالت في حالة لم تعتمد من مجلس النواب ستعود الي لجنة ال75 لاعتمادها وهذا تمويه من استيفاني للرأي العام للإحياء بأن الاختيار قد تم من لجنة ال75 وأن الأمم المتحده خالية قضيه والشرعيه ستمنح للحكومه من لجنة ال75 وبرضو الأمم المتحده خالية قضيه ولكن في اختيار عصابة السراج التي اوجدتها الأمم وفرضتها ثم الشرعيه اعطتها وماكانش فيه لجنة ال75 لكي تضع الأمم المتحده في وجوههم حشمة الاختيار وحشمة منح الشرعيه ولكن في هذا المره ارادت ان تظهر ان الأمم مراقب فقط فالليبيين اختاروا حكومتهم والليبيين منحوها الشرعيه وهذا غير صحيح لا جنيف الليبيين هم من اختار ولا في الصخيرات الليبيين هم من أختار

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