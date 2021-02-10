البكوش: تعاقدنا على توريد 500 ألف جرعة لقاح مضاد لكورونا تصل نهاية الشهر المقبل

أعلن رئيس اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة كورونا الطاهر البكوش، أن اللجنة تعاقدت مع جونسون أند جونسون على توريد 500 ألف جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وأوضح البكوش في تصريح صحفي له اليوم الأربعاء، أن سعر اللقاحات يقارب 10 دولار للجرعة.

وبخصوص لقاح “موديرنا” قال البكوش، إنه من أفضل التطعيمات إلا أنه يحتاج حرارة -20.

وأشار البكوش إلى أنه يود أن يطمئن الناس بخصوص لقاح كورونا، موضحا أن اللجنة تعمل علي قدم وساق من أجل توفيره.

وكان عضو اللجنة العلمية الاستشارية لمواجهة جائحة كورونا، علي المقدمي، قد أعلن في وقت سابق اليوم أن لقاح كورونا والمتعاقد على توريده سيصل نهاية الشهر المقبل.

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