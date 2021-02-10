«تعليم الوفاق»: استئناف الدراسة في 2146 مؤسسة.. ومتابعة أسبوعية للمدارس

قال وكيل وزارة التعليم لشؤون الديوان والتعليم العام المهندس عادل جمعة، اليوم الأربعاء، إن الدراسة ستستأنف السبت المقبل، في 2145 مؤسسة تعليمية تحصلت على إذن فتح بعد تقييمها من فريق جهوزية المؤسسات التعليمية ومتابعة الإجراءات الاحترازية فيها.

وقال جمعة في بيان، إن الوزارة طالبت مراقبي التعليمات بالبلديات بضرورة مراجعة نتائج الجهوزية ومتابعة المدارس بشكل أسبوعي، ومراجعة الملاحظات الواردة في التقارير الفنية للمدارس، التي تحتاج إلى حلول بسيطة وإعداد تقرير حولها بشكل عاجل.

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طالبنا مراقبو التعليمات بالبلديات بضرورة نقل طلاب المدارس التي أوصت اللجنة بإقفالها إلى مدارس جيدة وفي فترات مختلفة ليتمكنوا من تحصيلهم العلمي أسوة بزملائهم.

وفي وقت سابق اليوم، تابع لمُهندس عادل جمعة خلال اجتماع عقده بمكتبه مع مسؤولي وزارة التعليم العراقيل والعقبات أمام استئناف الدراسة. وشدد على ضرورة حل مشكلة نقص عناوين الكتب، وتفقد نواقص واحتياجات المراقبات، وتعهد بتطوير المنصّة التّعليمية «لنتعلم» والعمل على حلحلة الإشكاليات والعقبات التي تُواجه فريق العمل بها، حسب بيان للوزارة.

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