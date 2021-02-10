الغزالي: الحكومة الجديدة لن تقدم على تفكيك المليشيات

قال عضو مجلس النواب، أبو بكر الغزالي، إنه لا يتوقع أن تقدم الحكومة الجديدة على تفكيك المليشيات التي كانت سببا في مآسي ليبيا وعدم استقرارها وضياع مقدراتها.

وأضاف الغزالي في تصريحات صحفية، أن الحكومة الجديدة قد تعمل على دمج عناصر المليشيات وقياداتها بمؤسسات الدولة الأمنية.

وأوضح الغزالى أن المليشيات هي من تمتلك الثقل في المشهد الأمني الراهن، لافتا إلى أن الملاحقة الأمنية لبعض عناصرها أو مجموعات دون غيرها من زمرتها تتم فقط لحسابات خاصة أو جهوية.

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