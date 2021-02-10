إزالة السواتر الترابية تمهيدا لفتح الطريق الساحلي

بدأت الجرافات إزالة السواتر الترابية من خطوط التماس في الطريق الساحلية، تمهيدا لفتح الطريق الرابط بين مدينتي سرت ومصراتة.

وتأتي هذه الخطوة إنفاذا لقرار اللجنة العسكرية المشتركة، ببدء إخلاء الطريق الساحلية، بمسافة تسمح بمرور آمن للمواطنين، وإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من المنطقة المحددة.

وكان وزير الدفاع المفوّض في حكومة الوفاق، صلاح الدين النمروش، أكد في اتصال مع السفير ريتشارد نورلاند، والمُلحق العسكري الأمريكي، الأسبوع الماضي، أنه تم إحراز تقدّم في إعادة فتح الطريق الساحلي الذي دعت إليه اللجنة الع

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