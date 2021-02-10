النجار: أول دفعات لقاح فيروس كورونا ستصل نهاية فبراير 

رجح مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار، اليوم الأربعاء، وصول أول دفعات لقاح فيروس كورونا مع نهاية شهر فبراير الجاري أو بداية مارس المقبل.

وأوضح النجار في تصريحات صحفية رصدتها”الساعة 24″، أنه لم يتم حتى الآن تحديد تاريخ معين لذلك، لافتا إلى أن مهمة التوريد تقع على عاتق اللجنة العلمية الاستشارية لمجابهة الفيروس التابعة لحكومة الوفاق بالتنسيق مع اللجنة العليا للتطعيمات.

وقال مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، إن الدفعة الأولى تتكون من 300 إلى 400 ألف جرعة، ستتم تزكية الكوادر الطبية والطبية المساعدة التي تعمل في الخطوط الأمامية بمراكز العزل لأخذها.

وأضاف أن تأخر عمليات التطعيم في ليبيا مقارنة بالدول الأخرى، مشيراً إلى أن الصومال قد بدأت التطعيم منذ 5 أيام في حين لم يتم اتخاذ أي إجراء واضح بخصوص التطعيم في ليبيا حسب وصفه.

وأشار النجار إلى أن الهدف من مطالبته بالإسراع في عملية جلب اللقاح، هو ارتفاع عدد الوفيات والإصابات في ليبيا مؤخراً، محذراً من إمكانية تطور الوضع الوبائي بشكل سلبي مكلفاً المزيد من الضحايا.

وعن أبرز الجوانب الفنية التي تواجههم، بيّن النجار أن “الحافظات الباردة” اللازمة لحفظ لقاحي “موديرنا” و”فايزر” ليست متوفرة في ليبيا.

أما عن لقاح “استرا زينيكا”، فقال النجار إن المركز جاهز فنياً لحفظه والمساعدة في عملية التطعيم بسبب توفر المعدات اللازمة لذلك.