غدا الخميس.. «المنفي» يوجه كلمة للشعب الليبي من بنغازي

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي، عن إجراء «المنفي» صباح غدًا الخميس زيارة إلى مطار بنينا في مدينة بنغازي.

وأكد المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الجديد في تصريحات خاصة لصحيفة «الساعة24»: أن الرئيس محمد المنفي من المقرر أن يصل بنغازي صباح غد الخميس في زيارة رسمية للمدينة.

وأضاف المكتب الإعلامي: «أنه من المقرر أن يلقي رئيس المجلس الرئاسي كلمة خلال زيارته لبنغازي غدا الخميس».

وانتخب ملتقى الحوار السياسي يوم الجمعة الماضي، محمد المنفي رئيسًا للمجلس الرئاسي الجديد، وعبدالله اللافي وموسى الكوني عضوين بالمجلس، إضافة إلى عبدالحميد دبيبة رئيسًا للحكومة في السلطة التنفيذية الموحدة الموقتة التي من المقرر أن تدير شؤون البلاد حتى إجراء الانتخابات العامة في 24 ديسمبر المقبل.