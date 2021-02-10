اجتماع بسرت حول التعويضات عن المساكن المدمرة جراء محاربة داعش

أخبار ليبيا24

عقد في بلدية سرت اجتماع موسع تركز حول متابعة آخر المستجدات في ملف التعويضات عن المساكن المدمرة بسرت، وكذلك الاجراءات بشأن حصر المقار الحكومية والإدارية، والتي تحتاج إلى صيانة عاجلة.

وأفاد مكتب الإعلام بالبلدية، أنه الاتفاق بين مكتب الإسكان ومشروعات البلدية بالتنسيق مع جهاز الإسكان بحصر المباني الإدارية وإعداد كراسة مقايسة للصيانة وعرضها على المجلس تمهيدا لتسليمها لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.

وأضاف، أن الاجتماع ناقش الإجراءات الإدارية والفنية المتعلقة بالتعويضات وأسعار تكلفة المتر وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 271 لسنة 2012.

وجرى الاتفاق على أن يتم الاستعجال بإعداد مذكرات بشأن احتياجات ومقترحات ملف التعويضات والمساكن الحكومية وتجهيز كشوفات المساكن المدمرة كليا والمتضررة جراء حرب تحرير المدينة من داعش عام 2016 .