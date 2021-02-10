فريق القانون الإنساني يبحث آليات إنهاء الإخفاء القسري في ليبيا

شارك مدير إدارة العلاقات والتعاون ومستشار وزير العدل لحقوق الإنسان والأمين العام للجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني ومدير مكتب حقوق الإنسان في وزارة الداخلية، في اجتماع الفريق المعني بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان المنبثق من مسار برلين.

وعقد عبر تقنية زوم، برئاسة هولندا وسويسرا، وحضره رئيس قسم سيادة القانون وحقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وممثلون عن السفارة الاميركية والاتحاد الإفريقي وعدد من الدول المشاركة في مسار برلين.

وتمت خلال الاجتماع مناقشة الإخفاء القسري وآليات التعامل معه وإنهائه، والتأكيد على وزارة العدل بأن تولي هذه القضية الأهمية البالغة، وشدد الحاضرون على ضرورة إرسال المجتمع الدولي لجنة تقصي الحقائق وتمكينها من زيارة مراكز الاحتجاز للتأكد من خلوها من محتجزين خارج إطار القانون.

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