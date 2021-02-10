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الخطوط الليبية تعلن استئناف الرحلات بين “بنينا ومعيتيقة”

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدت شركة الخطوط الليبية، استئناف الرحلات الجوية بين بنغازي وطرابلس، الأربعاء، بعد انقطاع طويل.

وأعلنت شركة الخطوط الليبية عبر منصاتها الرسمية، عن انطلاق أولى الرحلات من مطار بنينا الدولي في بنغازي، متجهة إلى مطار معيتيقة، وتأتي الرحلة كخطوة أولى بعد إعادة توحيد إدارتي الشركة في بنغازي وطرابلس.

وكانت الخطوط الجوية الإفريقية استأنفت، في أكتوبر 2020، رحلاتها بين مطار بنينا الدولي ومطار معيتيقة الدولي، بعد انقطاع دام أكثر من عام بسبب الحرب الأخيرة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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