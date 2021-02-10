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البكوش: “الوفاق” تعاقدت لتوريد 500 ألف جرعة لقاح ضد كورونا

تم النشر منذُ 55 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال خليفة البكوش، رئيس اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة كورونا التابعة لحكومة الوفاق، إنهم تعاقدوا مع شركة “جونسون آند جونسون” على توريد 500 ألف جرعة بسعر يقارب 10 دولارات للجرعة الواحدة.

وادعى البكوش في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، أنهم سيعملون على تأمين اللقاح للجميع في أقرب وقت، موضحا أن الكادر الطبي والطبي المساعد يحتاج إلى ما يقرب من 400 ألف جرعة، إلى جانب ما يقارب 400 ألف مواطن فوق عمر الستين وأكثر من 700 ألف مصاب بمرض مزمن.

وزعم أنه سيتم خلال المدة القريبة القادمة إطلاق منظومة إلكترونية للمواطنين بخصوص التسجيل للتطعيمات.

 

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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