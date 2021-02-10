البكوش: “الوفاق” تعاقدت لتوريد 500 ألف جرعة لقاح ضد كورونا

قال خليفة البكوش، رئيس اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة كورونا التابعة لحكومة الوفاق، إنهم تعاقدوا مع شركة “جونسون آند جونسون” على توريد 500 ألف جرعة بسعر يقارب 10 دولارات للجرعة الواحدة.
وادعى البكوش في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، أنهم سيعملون على تأمين اللقاح للجميع في أقرب وقت، موضحا أن الكادر الطبي والطبي المساعد يحتاج إلى ما يقرب من 400 ألف جرعة، إلى جانب ما يقارب 400 ألف مواطن فوق عمر الستين وأكثر من 700 ألف مصاب بمرض مزمن.
وزعم أنه سيتم خلال المدة القريبة القادمة إطلاق منظومة إلكترونية للمواطنين بخصوص التسجيل للتطعيمات.
أضف تعليقـك