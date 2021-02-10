النجار يشكك بموعد وصول اللقاح.. ويحذر من “منزلق حرج”

شكك رئيس المركز الوطني للوقاية من الأمراض بدر الدين النجار في تصريحات خاصة لـ”218″ في إمكانية بدء عملية التلقيح ضد فيروس كورونا في ليبيا مطلع مارس المقبل، لافتا إلى ما وصفه بتباطؤ وتراخ في التواصل مع شركات تصنيع اللقاحات.

ولدى سؤاله عن العودة إلى المدارس، حذر النجار من مغبة الاستعجال في العودة إلى فتح المدارس، وحذر أيضا من دخول البلاد في منزلق حرج، إذا لم يتم الالتزام بالإجراءات الوقائية.

من جهته، قال عضو اللجنة الاستشارية العلمية لمجابهة كورونا، علي المقدمي، في مؤتمر صحفي، إن لقاحات كورونا ستصل عندما تكون الدولة الليبية مستعدة لذلك، آملا في أن يكونوا مستعدين خلال اسبوع أو أسبوعين لهذا الأمر.

وكان نائب رئيس اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة فيروس كورونا، التابعة لحكومة الوفاق الوطني، سليمان أبوسريويل، أكد أن ليبيا تعاقدت لتوفير 2,8 مليون جرعة لقاح من أجل تطعيم 1,4 مواطنا.

ونوه أبوسريويل إلى أن موعد توفير اللقاح سيكون نهاية الربع الأول من العام الجاري، مشيرا إلى أن الفئة المستهدفة بالتطعيم في ليبيا، هي الفئة الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس، وهم الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم الـ 60 عاما، والذين يعانون من أمراض مزمنة، إضافة إلى الأطقم الطبية المساعدة والتي تمثل خمس سكان ليبيا.

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