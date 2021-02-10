البحرية الليبية تنقذ 209 مهاجرين بالقرب من مدينة الخمس

نفذت القوات البحرية الليبية عمليتين ناجحتين إنقاذ 209 مهاجرين شمال مدينة الخمس ونقلهم في سلام إلى ميناء طرابلس البحري.

وأعلن الناطق باسم القوات البحرية الليبية عن انقاذ 209 مهاجر غير شرعي كانوا على متن قارب شمال مدينة الخمس، اليوم الأربعاء، مؤكدا أن عملية الإنقاذ جرت وفق المعايير الخاصة بالإنقاذ البحري.

وقال الناطق باسم القوات البحرية أن انقاذ هؤلاء المهجرين جرى عبر عمليتين ناجحتين نفذهما الزورق أوباري والزورق صبراتة، مشيرا إلى نقل المهاجرين وإنزالهم في قاعدة طرابلس البحرية.

وأكد الناطق باسم القوات البحرية تقديم المساعدات الإنسانية والطبية للمهاجرين فور وصولهم وتسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.