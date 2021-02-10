ديوان المحاسبة: رصدنا إخلالات مالية كبيرة في سفارات ليبيا بالخارج

رصد ديوان المحاسبة ارتفاعا في مصروفات السفارات والقنصليات والبعثات الليبية في الخارج بين عامي 2018 و2019، بأكثر من 10 ملايين دينار.

وأكد ديوان المحاسبة في تقرير له، أن مرتبات العاملين في السفارات والقنصليات والبعثات الليبية في الخارج، لم تنخفض إلا بنسبة 10٪، وذلك رغم إصدار المجلس الرئاسي قرارا بتخفيض مرتباتهم بنسبة 31.25٪ ، على حد قوله.

وأضاف الديوان أن معدل الإنفاق على المصروفات العمومية للسفارات والقنصليات والبعثات الليبية بالخارج عام 2019 ارتفع بنسبة 25٪، مقارنة بعام 2018.

وبيّن التقرير أن تلك الزيادة مرتبطة بالتوسع غير المبرر في عدد السفارات والبعثات الدبلوماسية في الخارج من 138 عام 2018 إلى 150 عام 2019، بينها 9 سفارات وقنصليات مغلقة، لا حاجة لها.

وأشار إلى أنه من الإخلالات الأخرى التي رصدها ديوان المحاسبة، تعدد البعثات الليبية في دولة واحدة حتى بلغ 5 بعثات في الدولة الواحدة، وهي في خلاف مع بعضها البعض ومن أمثلة ذلك البعثات الليبية في دولة إيطاليا، إذ توجد سفارة في روما، وأخرى في الفاتيكان وقنصلية في ميلانو وأخرى في باليرمو، إضافة إلى استمرار إيفاد الموظفين للعمل في سفارات ليس لدى الدولة الليبية مصالح مشتركة معها، بحسب تقرير الديوان.

ولفت الديوان إن إيفاد الموظفين للعمل في الخارج وزيادة الكادر الوظيفي في السفارات والقنصليات والبعثات الليبية بالخارج ما زال مستمرا رغم إعلان وزير الخارجية محمد سيالة أكثر من مرة اهتمامه بتقليص عدد السفارات الليبية بالخارج