«المصري للدراسات الاستراتيجية»: مصر أحبطت أكثر من 2200 محاولة تسلل للحدود من ليبيا

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنه بعد خروج الناتو من ليبيا، استطاعت مصر أن تعرف أن هناك مخططا يستهدف تحويل ليبيا من دولة عربية إلى أن تكون بؤرة تهديد لكل الشمال الأفريقي، وأيضا أن تكون رأس حربة يطعن به الوسط الأفريقي.

وأضاف «عكاشة»، كانوا يستهدفون صناعة أكبر مساحة من بؤر الفوضى وعدم الاستقرار في ليبيا، عن طريق استغلال كافة الثروات المتواجدة بالبلاد.

وأكمل “عكاشة” خلال حواره ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع على قناة “الحياة”، إنه تم استخدام ليبيا وجعلها معسكرات تدريب وتأهيل العناصر الإرهابية من جميع الدول العربية والخارجية، ومن ثم نقل العناصر إلى سوريا والعراق من خلال الأراضي الليبية.

وأكد على أن مصر كانت تشارك في حماية الحدود الليبية مع القوات الليبية، منوها إلى ان القوات المصرية استطاعت أن تحبط أكثر من 2200 محاولة تسلل للحدود، في عام واحد فقط.