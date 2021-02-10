النجار يطالب بـ«إجراءات سريعة» لاستيراد لقاح كورونا»

طالب مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار بـ«إجراءات سريعة على الأرض لاستيراد لقاح فيروس كورونا»، محذرا من ارتفاعات جديدة في أعداد الإصابات والوفيات بالوباء.

وحث النجار على «مضاعفة الجهود لاستيرد اللقاح، ودخول جهات مثل وزارة الصحة وجهاز الإمداد الطبي لإيجاد بدائل والتواصل المباشر مع الشركات العالمية المنتجة اللقاح، مشيرا إلى أن «دول الجوار بدأت التطعيم»، وذلك في تصريح نقله تسجيل مصور بثته الصفحة الرسمية للمركز، بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» الأربعاء.

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وأوضح مدير المركز أنه «لا يوجد حتى الأن تاريخ معين لاستلام التطعيمات» لكنه نقل عن مسؤول التطعيمات في اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة كورونا إمكانية وصول الجرعات نهاية هذا الشهر أو مطلع الشهر القادم».

ونبه إلى أنه «سيتم توريد أو دفعة وتتراوح بين 300 و400 ألف دفعة ويقتصر التطعيم على الكوادر الطبية التي تعمل في خط الدفاع الأمامي لمكافحة الفيروس»، نتوعا إلى «الحاجة إلى تجهيزات فنية عالية حال وصول اللقاح».

وأمس الثلاثاء، قال نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق إن أولى شحنات اللقاح ستصل ليبيا خلال أسبوعين وستمنح للعاملين بمراكز العزل، وأشار إلى أن أعضاء اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة «كورونا» أكدوا خلال اجتماعه بهم وصول الشحنة خلال أسبوعين.

وسبق أن أوصت اللجنة الاستشارية لمكافحة جائحة فيروس «كورونا»، بشكل مستعجل بفرض غرامات مالية على المخالفين الإجراءات الاحترازية، واتخاذ الإجراءات الوقائية وتعزيزها في المناطق ذات المعدلات العالية.

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