دورة تدريبية لكوادر جامعة الجفرة

بدأت بقاعات كلية ادارة الاعمال والقانون والتربية بجامعة الجفرة اعمال الدورات التدريبية التي تنظمها ادارة الدراسات العليا والتدريب الجامعة بالتعاون مع مركز التدريب والتطوير بجامعة سبها .

وتستهدف الدورات عمداء الكليات واعضاء هيئة التدريس والمعيدين ومدراء الادارات والموظفين وفنيي المعامل في الكليات المذكورة .

وسيتلقى المشاركين فيها على مدى ثلاثة ايام متتالية دروس ومحاضرات عملية ونظرية وعملية كلا حس تخصصه حول مهارات الاتصال الفعال وطرق التدريس واعداد المراسلات وكتابة التقارير الادارية والتخطيط الاستراتيجي والية التقديم للمنح الدراسية محليا ودوليا .

كما ستقدم خلالها دروس عملية عن تحليل البيانات باستخدام spss وتصميم الاستبيانات الكترونيا والسلامة المعملية والتعامل مع المواد الكيميائية الخطرة وكيفية كتابة مقترح بحثي والسلامة المهنية والامن الكيميائي اضافة الى تنسيق المراجع باستخدام endnoto ومقاييس تأثير البحوث في المجالات العلمية ومصادر المعلومات ومحرك البحث العلمي .

واوضحت الدكتورة خديجة سليمان رئيسة قسم الدراسات العليا والتدريب بجامعة الجفرة بان هذه الدورات ستتواصل لتشمل كافة كليات الاداب والعلوم والهندسة التقنية والتقنية الطبية والموارد الطبيعية وهندسة النفط بجامعة الجفرة .