الدغاري: مجلس النواب سينعقد لمنح الثقة للحكومة الجديدة

قال عضو مجلس النواب خليفة الدغاري، إن مجلس النواب سينعقد في جلسة كاملة النصاب، للقيام بالاستحقاقات الدستورية والقانونية، بشأن منح الثقة للحكومة الجديدة، وتضمين مخرجات جنيف في الإعلان الدستوري.

وشدد الدغاري في تصريح صحفي، على أن منح الثقة للحكومة هو اختصاص أصيل للمجلس دون غيره، بما في ذلك الملتقى السياسي المكون من 75 عضوا.

وأشار الدغاري إلى أنه بالرغم من حالة الانقسام بالمجلس، إلا أنه سيراقب أداء الحكومة، وإصدار قانون الانتخابات البرلمانية، أو الرئاسية وكل ما تتطلبه المرحلة التمهيدية.

وتحتاج الحكومة المرتقبة التي يشكلها رئيس الحكومة الجديد عبد الحميد الدبيبة، إلى الحصول على ثقة البرلمان، أو لجنة الحوار السياسي، كما جاء في بيان سابق للبعثة الأممية، إلا أن بعض النواب يعارضون عملية منح الثقة للحكومة من خلال لجنة الحوار السياسي، ويؤكدون أن هذا اختصاص مجلس النواب دون غيره.

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