المجلس البلدي سبها: إغلاق جزئي لمدة 3 أيام بسبب تطور الوضع الوبائي

قرر المجلس البلدي سبها اتخاذ قرار بالإغلاق الجزئي لمدة ثلاثة أيام بداية من يوم الغد الخميس إلى يوم السبت من السادسة مساءاً إلى السادسة صباحاً.

وقال المجلس البلدي سبها، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، رصدته “الساعة 24″، إن الوضع الوبائي بالمدينة يشهد ارتفاعا في عدد حالات الإصابة والوفيات، مشيرا إلى أنه خلال الفترة الماضية قامت البلدية بتطوير وتحسين مراكز العزل.

وأعلن المجلس عن تأجيل الامتحان المقرر للمترشحين بخصوص وظيفة مختار المحلة والذي كان من المقرر إقامته يوم الغد الخميس بمدرسة طارق بن زياد وسيتم الإعلان عن الموعد الجديد لاحقاً، نظراً للوضع الوبائي.

ولفت إلى أنه تم إغلاق باب الترشح لوظيفة مختار المحلة حيث وصل عدد المترشحين إلى 52 مترشحا.

ورحب المجلس بمخرجات الحوار السياسي، وأعرب عن تطلعه أن تقوم هذه الحكومة بمهامها وتقيم نجاحها بناء على ما تقدمه للمنطقة الجنوبية باعتبارها الأكثر تضرراً من الانقسام السياسي السابق.