محكمة فرنسية تغرم رجل أعمال لبناني في قضية تمويل حملة ساركوزي

قضت محكمة فرنسية على رجل الأعمال اللبناني الفرنسي زياد تقي الدين، بدفع غرامة قيمتها ثلاثة آلاف يورو، وذلك بتهمة التشهير بالسكرتير السابق للإليزيه كلود غيان، وتصريحات حول شبهات تمويل الزعيم الراحل الشهيد معمر القذافي لحملة الرئيس الأسبق “نيكولاي ساركوزي في عام 2007.

وكان تقي الدين فرّ إلى لبنان قبل أن يتم ملاحقته من السلطات الفرنسية، على خلفية اتهامه وزير الداخلية الفرنسي الأسبق “كلود غيان” بنقله أموالا قدمها القذافي لتمويل حملة “ساركوزي

واعتبرت المحكمة، أن هذه التصريحات تعدّ تشهيرًا في حق “كلود غيان”، وحكمت عليه أيضًا بدفع ثلاثة آلاف يورو؛ كعطل وضرر، وألفي يورو كنفقات المحكمة

وكان قد حُكِم عليه في فبراير من العام الماضي، بدفع غرامة ثمانية آلاف يورو، لاعترافه بتسليم غيان وساركوزي خمسة ملايين يورو مُقدّمة من ليبيا.

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