مجلس حقوق الإنسان المصري: كان هناك مخطط لتحويل ليبيا إلى بؤرة تهديد للشمال الإفريقي

قال خالد عكاشة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه كان هناك مخطط لتحويل ليبيا إلى بؤرة تهديد للشمال الإفريقي بأكمله بعد خروج حلف الناتو، ذاكرًا أن مصر أدركت هذا المخطط مبكرًا.

وأضاف، في تصريح إعلامي أن الفصل الأول في صناعة هذه البؤرة من الفوضى تمثل في استخدام ليبيا كمعسكرات تدريب لتجميع وتأهيل العناصر من كل الدول العربية والإرفيقية وخارجها، استغلالًا لحالة الفراغ والسيولة الأمنية، ومن ثم نقلهم عبر القوارب إلى سوريا والعراق من أجل صناعة الفوضى.

وأضاف أن حكم جماعة الإخوان في مصر شهد تحركات لاجتذاب الشباب المصري وإلحاقه بليبيا، كي يتدرب ويذهب للانضمام إلى داعش والقاعدة.

وروى أن ذروة هذا المشهد كانت عندما وقف محمد مرسي في غفلة من الزمن وهو رئيس لمصر، ليقول: لبيك يا سوريا، ويعلن أن الشباب المصري سيذهب للجهاد في سوريا، بحسب تعبيره.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24