“بلدي الجفرة” يتابع شؤون “الكسارات”

التقى المجلس التسييري لبلدية الجفرة مع مدير فرع المؤسسة الوطنية للتعدين ، بحضور رئيس جهاز الحرس البلدي ورئيس جهاز الشرطة الزراعية، للوقوف على متابعة عدة مواقع لمصانع الزلط والبلاط -مايعرف بالكسارات- ومتابعة وتنظيم عمل هذه المواقع إدارياً وقانونياً ومتابعة عقود هذه المواقع ومشاكلها المختلفة.

كما تطرق الاجتماع لما وصل إليه مشروع إنشاء مصنع الإسمنت في مدينة سوكنة ببلدية الجفرة وأسباب تأخر الشركة المكلفة بإنشائه ومتابعة ذلك مع مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للتعدين .

وتتابع البلدية كل هذه الأمور بالتعاون بين جهاز الحرس البلدي و فرع مؤسسة التعدين بالجفرة و المجلس التسييري ببلدية الجفرة وحلحلة جميع المختنقات بهذا الخصوص .

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