«بلومبرغ»: «الوطنية للنفط» تنتظر تمويلا لتغطية فواتير الأجور والأدوية لموظفيها

تنتظر المؤسسة الوطنية للنفط حصولها على جزء من التمويل المؤقت بقيمة 9 مليارات دينار أي حوالي 2 مليار دولار ستقدمه الحكومة لمؤسسات الدولة لتغطية فواتير الأجور والأدوية.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» الأميركية، اليوم الأربعاء، عن مصادر لها أن مصرف ليبيا المركزي سيحول الأموال بموجب ترتيب مالي مؤقت لمدة شهرين إلى أن تتم الموافقة على ميزانية موحدة لعام 2021 بالكامل.

وبعد ارتفاع إنتاج النفط الليبي منذ وقف إطلاق النار في منتصف عام 2020 إلى حوالي 1.2 مليون برميل يومياً، قالت المؤسسة الوطنية إن هذا الانتعاش معرض للخطر لأنها تفتقر إلى الأموال اللازمة لإصلاح حقول النفط المتضررة والمهملة وصهاريج التخزين وخطوط الأنابيب والموانئ.

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، في يناير «البنية التحتية في ليبيا في حالة سيئة بالفعل».