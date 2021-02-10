«حرس المنشآت» يعلن انهاء الإضراب في ميناء الحريقة

أعلن أفراد من جهاز حرس المنشآت النفطية في طبرق (سرية الحريقة) إنتهاء الاعتصام وفتح ميناء الحريقة النفطي بعد حل مشكلة المرتبات المتأخرة، والتأكيد على استلامها حسب الاتفاق.

وأكد عناصر من الحرس في بيان مصور، تلاه أحد أفراد الجهاز الأربعاء، على «الجهات المسؤولة ضرورة الالتزام مستقبلا بدفع المرتبات أسوة بزملائهم المنطقة الغربية»، واحتفظ المعتصمون «بحقهم في استئناف الإضراب مجددا في حال ايقاف المرتبات دون مبرر».

«حرس المنشآت»: ناقشنا «العلاوة الحقلية والمرتبات المتوقفة وعقود الثوار» مع «مالية الوفاق»

و في 24 يناير الماضي، بدأ اعتصام حرس المنشآت النفطية في ميناء الحريقة، حين أغلق عناصره الميناء احتجاجا على عدم تقاضي أكثر من ألف جندي تابعين للجهاز رواتبهم منذ شهر سبتمبر 2019،

وقبل يومين، أكد جهاز حرس المنشآت النفطية أنه سيتم إرجاع قيمة العلاوة الحقلية التي خُصمت من المرتب لجميع الأفراد المتعاقدين مع الجهاز، وتسوية أوضاعهم الوظيفية قبل نهاية مارس المقبل.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا