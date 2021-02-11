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“اشتباكات استعراضية” في ختام دورة مكافحة الشغب

تم النشر منذُ 28 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهد مقر فرع إدارة إنفاذ القانون في مدينة طرابلس-الأربعاء- مراسم اختتام الدورة التدريبية الخامسة في مجال مكافحة الشغب لصالح فرع الإدارة التابع للإدارة العامة للعمليات الأمنية-إحدى إدارات وزارة الداخلية بحكومة الوفاق.

استهدفت الدورة تدريب “200” عنصر من منتسبي الفرع، تحت إشراف خبراء من شركة “روز” البريطانية الاستشارية-حسب ما أوردته المنصة الإعلامية لداخلية الوفاق- وتخلل حفل الاختتام لوحات استعراضية قدمها المتدربون في مجال مكافحة الشغب و”كيفية التعامل مع الحشود”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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