“اشتباكات استعراضية” في ختام دورة مكافحة الشغب

شهد مقر فرع إدارة إنفاذ القانون في مدينة طرابلس-الأربعاء- مراسم اختتام الدورة التدريبية الخامسة في مجال مكافحة الشغب لصالح فرع الإدارة التابع للإدارة العامة للعمليات الأمنية-إحدى إدارات وزارة الداخلية بحكومة الوفاق.

استهدفت الدورة تدريب “200” عنصر من منتسبي الفرع، تحت إشراف خبراء من شركة “روز” البريطانية الاستشارية-حسب ما أوردته المنصة الإعلامية لداخلية الوفاق- وتخلل حفل الاختتام لوحات استعراضية قدمها المتدربون في مجال مكافحة الشغب و”كيفية التعامل مع الحشود”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية