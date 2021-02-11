السائح: المفوضية العليا جاهزة لإجراء وتنفيذ الاستحقاقات القادمة وفق معايير النزاهة

عبر رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الدكتور عماد السائح عن تمنيه أن تتعاطى اللجنة الدستورية مع الجوانب الفنية والزمانية، لإجراء الاستحقاقات القادمة.

وشارك السائح أمس الأربعاء في الاجتماع الثالث للجنة الدستورية الذي عقد في مدينة الغردقة بجمهورية مصر العربية.

وقالت المفوضية العليا للانتخابات في بيان لها، إن مشاركة السائح في الاجتماع الثالث رفقة عضو المجلس عبد الحكيم الشعاب استجابة للدعوة التي توجهت بها اللجنة لمجلس المفوضية بهدف عرض الجوانب الفنية والأطر الزمانية للعملية الدستورية، والاستفتاء على مشروع الدستور فضلا عن آلية الإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية الرئاسية والبرلمانية المعلن عقدها في 24 ديسمبر من العام الجاري.

وبحسب البيان، رد السائح على جميع الاستفسارات والتساؤلات التى طرحها أعضاء اللجنة الدستورية خلال الاجتماع، وعبر مشاركته حواراتهم ذات العلاقة.

وأكد السائح جاهزية المفوضية لإجراء وتنفيذ الاستحقاقات القادمة وفق معايير النزاهة والشفافية والأخذ بالاعتبارات الفنية التي تضمن حق الموطن في الوصول إلى صناديق الاقتراع.

وشهدت مدينة الغردقة بجمهورية مصر العربية أول من أمس الثلاثاء، انطلاق أعمال الاجتماع الثالث للجنة الدستورية المؤلفة من وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة (10 +10 ) بحضور مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ومشاركة المبعوث الأممي الجديد يان كونيتش عبر اتصاله المرئي.