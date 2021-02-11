بسبب أزمة المرتبات…جهاز حرس المنشآت النفطية يوقف تصدير النفط بدءا من الخميس

أعلن جهاز حرس المنشآت النفطية إيقاف تصدير النفط بدءا من اليوم الخميس، وذلك بسبب استمرار أزمة الرواتب.

وأوضح الجهاز في بيان له أن سيتم إيقاف تصدير النفط في البريقة وراس لانوف وميناء السدرة النفطي وفرع الجهاز بالمنطقة الجنوبية، في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها أفراد الجهاز وتعطيل مرتباتهم من جانب رئيس الجهاز علي محمد الديب.

واوضح البيان أن موظفي جهاز حرس المنشآت النفطية اضطروا لهذا الإجراء في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي عانون منها محملين رئيس جهاز حرس المنشآت لنفطية علي محمد الديب المسؤولية عن هذا الوضع والذي اتهمه البيان بالتفرقة العنصرية والجهوية بين المنتمين للجهاز من الشرق والغرب والجنوب.

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