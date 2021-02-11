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بسبب أزمة المرتبات…جهاز حرس المنشآت النفطية يوقف تصدير النفط بدءا من الخميس

تم النشر منذُ 24 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أعلن جهاز حرس المنشآت النفطية إيقاف تصدير النفط بدءا من اليوم الخميس، وذلك بسبب استمرار أزمة الرواتب.

وأوضح الجهاز في بيان له أن سيتم إيقاف تصدير النفط في البريقة وراس لانوف وميناء السدرة النفطي وفرع الجهاز بالمنطقة الجنوبية، في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها أفراد الجهاز وتعطيل مرتباتهم من جانب رئيس الجهاز علي محمد الديب.

واوضح البيان أن موظفي جهاز حرس المنشآت النفطية اضطروا لهذا الإجراء في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي عانون منها محملين رئيس جهاز حرس المنشآت لنفطية علي محمد الديب المسؤولية عن هذا الوضع والذي اتهمه البيان بالتفرقة العنصرية والجهوية بين المنتمين للجهاز من الشرق والغرب والجنوب.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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  • بالله مهندس علي محمد بارك الله فيك – موضوع النفط ضروري يتم فحص البيانات – والالتزام – لان الإيرادات يتم سرقتها من مصر لجهة عربية معادية لليبيا – وترسل المخدرات والممنوعات الموانيء الليبية – عن طريق مراسلين ولاجءين حروب لليبيا – وسفارات ونزلاء فنادق – حتى بعض الذين تم استهدافهم غدرا وضعوا لهم مخدرات في ملابس جثامينهم –
    ومن الضروري الانتباه للمظاهر الغير طبيعية والهدامة للمجتمع والالتزام والتعاون مع الجهات الاسلامية التابثة على السنة الشرعية والمحكمة الشرعية وعدم ترك اي مغادربن للبلاد دون التحقيق معهم ويمتع السفر بالاجهزة المحمولة قبل تفتيشها وخاصة بعد توضيح بيانات بعض المتواجدين يحاولون سرقة بيانات خاصة بالشركات والموسسات المهمة داخل ليبيا – وتم رصد العديد من محاولات التزوير من موظفات غير ليبيات ينتمون لجهات خارجية ويحاولون سرقة بيانات خاصة بالامن الاقتصادي الليبي . لصالح دول عربية خاءنة ترفض بشدة ان يكون الاسلام مصدر شريعتهم في بلادهم ومحاكمهم وتنظيم شءون أعراف دولتهم –
    ويستمسكون بعصم الكوافر ويكفرون ضحايا هذه الأخطاء التي ارتكبوها بتعمد ويتهمونهم بالارهاب وهم ليسوا ليبيين الأصل . فقط تزوير أوراق ومحاولة الاحتيال على الشريعة .

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