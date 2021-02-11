“الإماراتية”: أردوغان يحاول تثبيت بقاء قواته غرب ليبيا في مواجهة الضغوط الدولية

أفاد تقرير نشره موقع “الإماراتية”، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يحاول تبرير بقاء قواته ومرتزقته في غرب ليبيا بعد أن تأكد من أن لا مجال أمامه لتوسيع نفوذه في البلد الثري بشمال أفريقيا.

وأضاف التقرير أن أردوغان يواجه ضغوطاً دولية متزايدة للانسحاب من ليبيا، حيث أكد مجلس الأمن موقفه الثابت الملتزم بالعملية السياسية وسيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها، وحض في بيان، الدول الأعضاء على احترام ودعم التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك سحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا من دون مزيد من التأخير، داعياً هذه الدول بلغة لا تخلو من الحزم، للامتثال الكامل لحظر توريد الأسلحة تماشياً مع قرارات المجلس ذات الصلة.

ويشير المراقبون إلى أن وجود القوات الأجنبية في ليبيا سيحول دون تحقيق أي تقدم في اتجاه الحل السياسي، وخصوصاً من حيث تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية في ديسمبر المقبل، وأن كل الخطوات التي تحققت إلى حد الآن، قد تشهد انتكاسة في حال إصرار أردوغان على مواصلة بقاء قواته ومرتزقته في البلاد

ويضيفون أن الجانب التركي يسعى إلى تكريس وجوده في ليبيا لتحقيق أطماعه الاقتصادية، ولتأمين حلفائه من الإخوان وأمراء الحرب في المرحلة المقبلة، ولممارسة ضغوطه على أية سلطات قادمة، لكن الضغوط الدولية ستجبره على الخروج، لفسح المجال أمام الليبيين كي يقرروا مصيرهم بأنفسهم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24