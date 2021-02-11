قطاعات بلدية الجفرة تناقش مع المجلس خطة العمل لــ2021

خاص/218

شهد مقر المجلس التسييري لبلدية الجفرة بالمجمعات الإدارية في مدينة هون اجتماعاً موسعاً ضم مديري مختلف قطاعات البلدية الذين بحثوا مع رئيس وأعضاء المجلس العديد من متعلقات سير العمل والمشاكل التي تواجه المؤسسات الحكومية والوقوف على وضعية كل قطاع على حدة وحصر الإشكاليات والمختنقات المتعلقة بسير عمل هذه القطاعات و الطرق الكفيلة لحلحلة هذه المختنقات إدارياً وقانونياً وماليا .

كما استعرض المجتمعون مع عميد البلدية الخطة السنوية لمعظم هذه القطاعات والمستهدف تنفيذه خلال العام الجاري في الربعين الثاني والثالث من 2021 م.. وحضر الاجتماع رؤوساء ومندوبون عن شركة خدمات النظافة العامة و شركة المياه والصرف الصحي وقطاع الصحة والمالية والإسكان والمرافق والزراعة والثقافة والصناعة والتخطيط والمالية والشؤون الإجتماعية.

ويعد هذا الاجتماع الأول من نوعه في العام 2021 وشهد الاجتماع نقاشاً مستفيضاً لمختلف ما تعانيه هذه القطاعات وأكد جميع مسؤولي هذه المرافق الحيوية عزمهم على المضي قدماً في التغلب على هذه “المنغصات” وتقديم أفضل الخدمات لمواطني وقاطني مدن بلدية الجفرة بما يعيد بمزيد من الاستقرار والسلام على هذه هذه المنطقة التي تربط شرق وجنوب وغرب البلاد .

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