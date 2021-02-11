“باشاغا” يصدر عفواً عن “32” ضابط شرطة بإعادتهم للعمل

متابعة/218

أصدر وزير الداخلية بحكومة الوفاق -الأربعاء- جملة من القرارات الوزارية تتضمن إنهاء وقف عن العمل، وسحب لقرارات فصل ضباط بهيئة الشرطة من العمل وشملت قرارات إلغاء الفصل والعودة إلى العمل “31” ضابط شرطة ، منهم “6” ضباط برتبة عميد و “9” ضباط برتبة عقيد و “6” ضباط برتبة مقدم و “3” ضباط برتبة رائد و “5” ضباط برتبة نقيب و ضابطين برتبة ملازم أول.

وقال مصدر لــ218 إن أسباب فصل هؤلاء الضباط وأغلبهم من المنطقة الغربية بتهمة “انضمامهم لعملية الكرامة” -أي قبولهم تعيينات بمديرية أمن غريان إبان دخول وحدات الجيش الوطني لغريان قبيل اتجاه القوات إلى مدينة طرابلس- ومنهم مدير أمن غريان و مجموعة ضباط.. كذلك بالنسبة لضباط آخرين في حالات مشابهة بمدن أخرى ومنهم أيضاً العقيد صلاح هويدي مدير الادارة العامة البحث الجنائي بنغازي رغم تبعيته لوزارة الداخلية بالحكومة الليبية- حسب المصدر.

وجاء في منطوق قرارات “باشاغا” بخصوص الإعفاء أن هذه الإجراء (لتأكيد التلاحم بين أبناء الشعب الليبي ولترسيخ قواعد الوحدة والمصالحة الوطنية وإشاعة أجواء المحبة والانسجام بين جميع مكونات المجتمع بكل التراب الليبي ولاسترداد ثقة المواطن بالدولة ومؤسساتها وبناء صورة مستقبلية جديدة إيجابية لليبيا بكل مكوناتها ).

وأضاف منطوق أن هذا الإعفاء يأتي (تعزيزاً لمبادئ المواطنة والديمقراطية والسلم وضمان لحقوق الإنسان في ظل سيادة دولة القانون واحترام الشرعية، ولترسيخ الوعي بالقيم الإنسانية والمصالحة الوطنية في الوحدة والتسامح والتعايش والعمل على تطوير العمل الاجتماعي والإنساني في جهاز الشرطة بما يساهم في تحقيق التقارب والعلاقة التبادلية بين الشرطة والمجتمع).

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