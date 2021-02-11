“سيالة” يبحث مع وزير الخارجية العراقي عودة السفارة العراقية لدى ليبيا

بحث وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني الليبي “محمد سيالة” مع وزير الخارجية العراقي “فؤاد حسين” العلاقات الثنائية بين ليبيا والعراق وسبل التعاون المشترك في لقاء جمعهما في العاصمة المصرية القاهرة على هامش الاجتماع الوزاري الطارىء لجامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.

وناقش الوزيران في لقائهما إمكانية إعادة فتح السفارة العراقية في ليبيا، والقيام بدورها في تنشيط العمل السياسي والدبلوماسي بما يخدم مصالح البلدين وتقديم الخدمات والأعمال القنصلية للجالية العراقية المقيمة في ليبيا.

وهنأ “فؤاد حسين” نظيره الليبي بمناسبة إعلان نتائج تشكيل الحكومة التنفيذية التي انبثقت عن ملتقى الحوار السياسي،واعتبرها انطلاقة مثمرة لإعادة الاستقرار والأمن الى ليبيا، فيما استعرض “سيالة” الوضع الحالي في ليبيا وعوامل استقراره و سبل عودة الحياة الطبيعية فيها،مُبدياً استعداد ليبيا لتقديم المساعدة والتسهيلات لعودة عمل السفارة العراقية في طرابلس، وتذليل كافة الصعوبات في هذا الشأن، كما وجّه الوزير العراقي دعوة لـ”سيالة” لزيارة العراق.

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