ليبيا الان

“المشري” و”باشاغا” يبحثان دعم “السلطة الجديدة” نحو الانتخابات

تم النشر منذُ 11 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة “خالد المشري” في طرابلس -الأربعاء- مع وزير الداخلية بحكومة الوفاق “فتحي باشاغا” مـستـجدات الأوضـاع الـسياسـية والأمـنية فـي البلاد ومـا تم الـتوصـل إلـيه فـي مـلتـقى الـحـوار الـسياسـي اللـيبـي الذي انعقد في مدينة جنـيف السويسرية.

واجتمع “المشري” مع “باشاغا” في مقر المجلس الأعلى للدولة بحضور الـنائـب الأول لرئيس المجلس “محمد بقي”، والـنائـب الـثانـي “صـفوان المسوري”، كما رحب المجتمعون خلال اللقاء بـتشـكـيل “الـسلطـة الـتنـفيذيـة الـجديـدة”، وتـباحـثا سـبل دعـمـها لأداء مـهامـها للـوصـول للإنـتخابـات فـي الـموعـد الـمحـدد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك