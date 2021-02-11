“المشري” و”باشاغا” يبحثان دعم “السلطة الجديدة” نحو الانتخابات

بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة “خالد المشري” في طرابلس -الأربعاء- مع وزير الداخلية بحكومة الوفاق “فتحي باشاغا” مـستـجدات الأوضـاع الـسياسـية والأمـنية فـي البلاد ومـا تم الـتوصـل إلـيه فـي مـلتـقى الـحـوار الـسياسـي اللـيبـي الذي انعقد في مدينة جنـيف السويسرية.

واجتمع “المشري” مع “باشاغا” في مقر المجلس الأعلى للدولة بحضور الـنائـب الأول لرئيس المجلس “محمد بقي”، والـنائـب الـثانـي “صـفوان المسوري”، كما رحب المجتمعون خلال اللقاء بـتشـكـيل “الـسلطـة الـتنـفيذيـة الـجديـدة”، وتـباحـثا سـبل دعـمـها لأداء مـهامـها للـوصـول للإنـتخابـات فـي الـموعـد الـمحـدد.

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