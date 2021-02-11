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حملة واسعة لنظافة شوارع مصراتة

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تتواصل في مدينة مصراتة حملة النظافة التي أطلقتها البلدية بالتعاون مع شركة الخدمات العامة، على الطريق الساحلي، وفي عدة شوارع وسط المدينة، حيث انطلقت هذه الأعمال منذ أسبوعين لتستمر حتى الانتهاء من نظافة الشوارع، والطرقات المستهدفة-حسب ماذكره المكتب الإعلامي للبلدية.

وشملت الحملة أعمال طلاء بلاط الرصيف في طريق المطار بالفرع البلدي الغيران، كما تتابع البلدية أعمالها بالمكب المرحلي الغيران بعد الانتهاء من أعمال بناء السياج الخارجي، بإشراف وتنفيذ إدارة المشروعات بالمجلس البلدي مصراتة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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