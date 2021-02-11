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قرار بإنشاء فرع للأكاديمية الليبية في غريان

تم النشر منذُ 19 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أصدر عضو المجلس الرئاسي ووزير التعليم في حكومة الوفاق محمد عماري زايد قرارا بإنشاء فرع الأكاديمية الليبية في مدينة غريان.

ونشر المجلس البلدي غريان صورة للقرار الصادر أمس الأربعاء، وذلك على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وقال إن افتتاح هذا الفرع سيعود بالنفع على غريان وأيضا مدن الجبل الغربي، لافاتا إلى أن «هذا الإنجاز المهم جاء تتويجا لجهود سنوات».

وتابع المجلس: «أمس احتفالنا بتكريم الأوائل والمتفوقين في الشهادة الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، ومن المعاهد الفنية المتوسطة بالبلدية، واليوم نعلن افتتاح صرح علمي كبير للحصول على درجة الماجستير و الدكتوراه لإعداد وتأهيل الإنسان، وهو حجر الزاوية في بناء المجتمعات».

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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