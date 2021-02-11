ليبيا الان

38 إصابة جديدة بـ«كورونا» في الجنوب

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أعلن مختبر المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع سبها تسجيل 38 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في بلديات المنطقة الجنوبية، إضافة إلى شفاء 27 مصابا.

واستلم المركز 71 عينة أمس الأربعاء، منها 33 عينة سلبية، و38 حالة موجبة، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وتوزعت الإصابات بواقع 27 حالة في سبها، و4 حالات في الشاطئ، و3 حالات في كل من أم الأرانب وتمنهنت، وحالة واحدة في هون.

وفرض المجلس البلدي سبها إغلاقا جزئيا في المدينة اعتبارا من اليوم الخميس وحتى السبت المقبل، من الساعة السادسة مساءً وحتى السادسة صباحًا، لارتفاع عدد حالات الإصابة بالفيروس في المدينة.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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