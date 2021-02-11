«التكبالي»: الكرسي يجعل من بعض الناس أغبياء

أكد عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان الليبي، علي التكبالي، أن “كل شيء تم بمعرفة الشقراء ستيفاني”.

وقال «التكبالي» في منشور له عبر حسابه على تويتر، إن البعض “لايزال يعتقد أن اجتماع مجلس النواب خارج مقره الرئيسي سيتم فيه تقسيم المناصب”، مردفًا ” لكم يجعل الكرسي من بعض الناس أغبياء!”.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب الليبي يعتزم عقد جلسة تشاورية في مدينة طبرق يوم الإثنين القادم، بحسب تصريحات صحفية – رصدتها “الساعة 24” – للمستشار الإعلامي لرئيس المجلس عقيلة صالح، فتحي المريمي.

فتحي المريمي قال في تصريحاته: “جلسة الأعضاء الاثنين المقبل في مدينة طبرق تشاورية تمهيدا لعقد جلسة أخرى في سرت” وفق قوله.

أضاف المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي قائلاً: “جلسة النواب في سرت ستكون لمنح الثقة للحكومة الجديدة والمجلس الرئاسي”.