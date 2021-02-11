«بعيرة» للحكومة الجديدة: لنمنح الليبيين شيئا من الأمن والأمان فهم يستحقون ذلك

قدم أبو بكر مصطفى بعيرة، عضو مجلس النواب، مقترحات «عاجلة» للسلطات التنفيذية الجديدة، مشيرا إلى أنه يتمنى أن تسير بالوطن في طريق الإصلاح.

وقال بعيرة في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “يجب الإسراع في عملية فك تجميد إيرادات النفط حالياً، وذلك لحاجة المواطن المُلحة إليها، مع التركيز على الرفع من كفاءة القطاع المصرفي والعمل على حل مشكلة نقص السيولة لدى الناس، فهم يعانون منها أيما معاناة في حياتهم اليومية”.

وأضاف “لابد من النظر العاجل في أوضاع المواطنين في المدن التي تضررت نتيجة الحروب الداخلية مثل بنغازي، جنوب طرابلس وسرت ودرنة، وإعطاء الناس في هذه المناطق بصيص أمل في أن الدولة غير متجاهلة لأوضاعهم السيئة، إضافة إلى النظر في عملية معالجة الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا، والعمل عاجلا على تخصيص مساعدات نقدية عاجلة لأصحاب المشروعات المتوقفة الذين تقطعت بهم سبل الحياة”.

وتابع “يجب الإعلان للناس عن سياسة واضحة فيما يتعلق بإجراءات تطعيم المواطنين ضد مرض كورونا المستجد، وذلك من أجل انقاذ حياة من قد يهددهم هذا المرض، فضلا عن النظر في امكانية تخصيص مساعدات مالية للشباب العاطلين عن العمل، وخاصة خريجي الجامعات والمعاهد، وذلك كأجراء مؤقت لإعانتهم على إعالة أسرهم حتى تستقر أوضاع البلاد”.

واستطرد “النظر العاجل في أمور الحياة اليومية الأخرى التي تهم الناس كالانقطاعات غير المبررة للكهرباء، وعدم توفر مياه الشرب في بعض المناطق، باعتبار أن هذه الأمور هي قضايا ممكن معالجتها في مدد قصيرة، وقد ترجع أحياناً إلى إهمال بعض الأطراف البشرية دون أية أسباب أخرى”.

وواصل “ضرورة المعالجة السريعة لعملية الانفلات الأمني التي لا تزال تحدث من حين لآخر في بعض أرجاء الوطن، والعمل على وضع سياسة عاجلة لجمع السلاح غير المرخص، كما نراه الآن بين أيدٍ غير مسؤولة”.

ونصح عضو مجلس النواب، السلطة الجديدة، بالعمل على وضع سياسة عاجلة للتنسيق بين مختلف الجهود الدولية العاملة على مساعدة ليبيا، ووضع آلية واضحة ومحددة المعالم للتنسيق بين مختلف المنظمات الدولية والأطراف المحلية في هذا الشأن، قائلا: “لنمنح الليبيين شيئا – ولو قليلاً- من الأمن والأمان وراحة البال في حياتهم اليومية التي يعيشونها، فهم -بكل تأكيد- يستحقون ذلك”.