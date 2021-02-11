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«بعيرة» للحكومة الجديدة: لنمنح الليبيين شيئا من الأمن والأمان فهم يستحقون ذلك

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قدم أبو بكر مصطفى بعيرة، عضو مجلس النواب، مقترحات «عاجلة» للسلطات التنفيذية الجديدة، مشيرا إلى أنه يتمنى أن تسير بالوطن في طريق الإصلاح.

وقال بعيرة في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “يجب الإسراع في عملية فك تجميد إيرادات النفط حالياً، وذلك لحاجة المواطن المُلحة إليها، مع التركيز على الرفع من كفاءة القطاع المصرفي والعمل على حل مشكلة نقص السيولة لدى الناس، فهم يعانون منها أيما معاناة في حياتهم اليومية”.

وأضاف “لابد من النظر العاجل في أوضاع المواطنين في المدن التي تضررت نتيجة الحروب الداخلية مثل بنغازي، جنوب طرابلس وسرت ودرنة، وإعطاء الناس في هذه المناطق بصيص أمل في أن الدولة غير متجاهلة لأوضاعهم السيئة، إضافة إلى النظر في عملية معالجة الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا، والعمل عاجلا على تخصيص مساعدات نقدية عاجلة لأصحاب المشروعات المتوقفة الذين تقطعت بهم سبل الحياة”.

وتابع “يجب الإعلان للناس عن سياسة واضحة فيما يتعلق بإجراءات تطعيم المواطنين ضد مرض كورونا المستجد، وذلك من أجل انقاذ حياة من قد يهددهم هذا المرض، فضلا عن النظر في امكانية تخصيص مساعدات مالية للشباب العاطلين عن العمل، وخاصة خريجي الجامعات والمعاهد، وذلك كأجراء مؤقت لإعانتهم على إعالة أسرهم حتى تستقر أوضاع البلاد”.

واستطرد “النظر العاجل في أمور الحياة اليومية الأخرى التي تهم الناس كالانقطاعات غير المبررة للكهرباء، وعدم توفر مياه الشرب في بعض المناطق، باعتبار أن هذه الأمور هي قضايا ممكن معالجتها في مدد قصيرة، وقد ترجع أحياناً إلى إهمال بعض الأطراف البشرية دون أية أسباب أخرى”.

وواصل “ضرورة المعالجة السريعة لعملية الانفلات الأمني التي لا تزال تحدث من حين لآخر في بعض أرجاء الوطن، والعمل على وضع سياسة عاجلة لجمع السلاح غير المرخص، كما نراه الآن بين أيدٍ غير مسؤولة”.

ونصح عضو مجلس النواب، السلطة الجديدة، بالعمل على وضع سياسة عاجلة للتنسيق بين مختلف الجهود الدولية العاملة على مساعدة ليبيا، ووضع آلية واضحة ومحددة المعالم للتنسيق بين مختلف المنظمات الدولية والأطراف المحلية في هذا الشأن، قائلا: “لنمنح الليبيين شيئا – ولو قليلاً- من الأمن والأمان وراحة البال في حياتهم اليومية التي يعيشونها، فهم -بكل تأكيد- يستحقون ذلك”.

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صحيفة الساعة 24

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تعليق

  • يا اقعادك زرع انكان هاضول هم حصادته .. سوف تدليل شعبها هذه الحكومه لو انها ذات عمر طويل ولو انه تم اختيارها من قبل الليبيين وبإراده ليبيه ولكن الخمسه الكبار المتسترين خلف الأمم المتحده وجدوا الليبيين اشبه ما يكونوا بحزمه كرناف لا يمكن جمعهم علي صعيد الا بالتحايل عليهم وخداعهم ففي الصخيرات اللعبه الأستعماريه او قل الأمميه فلا فرق كانت الأمم تابعه ورهن رؤية وقرار الخمسه الكبار فسميها ما شئت فلا يمكن ان يكون لليمن وتشاد وليبيا كلمة مسموعه داخل الأمم وقيس علي ذلك اغلب الدول فمعني ذلك ان الأسم لا يغرك المهم تشاور الكبار وقالوا راكم فضحتونا في الصخيرات كان الاختيار واضح ضد ارادة الليبيين وارغموا علي ما اخترنا لهم ولكن في هذه المره طالما هي حكومة عمرها قصيره واشبه بحكومة تصريف الاعمال فحاولوا أخفاء انه لنا يد في الاختيار وهاتوا اشخاص لا يعرف عنهم الليبيين أي حاجه من حيث توجهاتهم السياسيه فسنقولوا لمعسكر الاخوان في مصراته راهم مواليين لكم ونقول للمليشيات في الغرب الليبي راهم مواليين لكم وسنقول لمعسكر الكرامه في الشرق راهم واليين لكم فبضحكه استعماريه أو امميه سميها ما شئت فغالبا الاسماء لا تمت لمضمونها بشئ كمن يقول لي حليفنا التركي لو هو حليفك يقعد في حوشهم أما ان يآتي عندك وينصب قواعده ويحرم عليك دخولها فالمضمون علي الارض علي يمت للاسم بصله المهم بضحكه استعماريه بات الليبيين راضيين ومتآملين خيرا في جنه ستقيمها حكومة السبعه اشهر التي لو شرعت في بناء مدرسه لانتهي عمر الحكومه قبل ان الفراغ من بناء المدرسه

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