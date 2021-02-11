«بويصير» يدعو إلى أن يكون اجتماع مجلس النواب افتراضيا عبر تطبيق «زووم»

علق محمد بوصير، المحلل السياسي، المقرب من «حكومة السراج»، على مسألة تأخر اجتماع مجلس النواب، معتبرًا أن الحل الأمثل هو عقد اجتماع على تطبيق زووم، كما يحدث في أغلب دول العالم.

وقال «بويصير»، الأمريكي الليبي الذي يعيش في أمريكا منذ عدة سنوات، ويؤيد بشدة الغزو التركي على ليبيا، في منشور عبر حسابه على فيسبوك، “ليكن اجتماع النواب على «زووم»، فلا يكون المكان عائقا”، مردفًا “رؤساء العالم التقوا على «زووم»، فما بالك نوابنا المحترمين”.

تجدر الإشارة إلى أن وزير العدل السابق في المجلس الانتقالي محمد العلاقي، اعتبر التصريحات المتضاربة حول مكان انعقاد مجلس النواب لاعتماد الحكومة الجديدة، هو “استمرارًا للخذلان”، و”محاولة لإيقاظ موتى بلا قبور”. بحسب تعبيره.

وقال محمد العلاقي، في تدوينة على موقع “فيسبوك”، “بعد الإدراجات المتعددة بخصوص وجوب انعقاد مجلس النواب لاعتماد الحكومة والتصريحات المتضاربة هنا وهناك اقترح علينا المهندس الأديب علي باني حلاً والذي يراه يكمن في ضرورة اعتماد الحكومة عن طريق جلسة بتطبيق (زوم)”.

وتابع؛ “لكي يخرج البرلمان المتشظي من وجوب تحديد مكان انعقاد الجلسة والتي يفترض أن تكون دستوريا في بنغازي إلا إذا اتفق على غير ذلك”.

وختم موضحًا “وهذا هو الحل المثالي الذي يجب أن يعتمد عليه البرلمان المنقسم والذي حقاً هو دون المسؤولية التي منحه إياها الليبيين، اللهم إني قد بلغت اللهم فاشهد”.

وكان المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، كان قد دعا الاثنين الماضي في بيان أعضاء المجلس لحضور الجلسة التشاورية التي ستعقد بمقر مجلس النواب في مدينة طبرق يوم الإثنين القادم الموافق 15 فبراير 2021.

وأكد البيان الذي اطلعت «الساعة 24» على نسخة منه، أن الجلسة التشاورية تأتي “لوضع الترتيبات اللازمة للنظر في منح الحكومة الثقة فور تقديم تشكيلتها لتتمكن من مباشرة المهام الملقاة على عاتقها”.

وأوضح البيان أنه “بفضل الله وتعاون الخيرين من أبناء الوطن تم إنجاز مرحلة مهمة من مراحل الاتفاق السياسي بالوصول إلى تشكيل مجلس رئاسي واختيار رئيس وزراء الحكومة الوحدة الوطنية التي سيتم تشكيلها في الموعد المحدد”.