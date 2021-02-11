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ديوان المحاسبة: رصدنا 5 بعثات دبلوماسية ليبية في دولة واحدة

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أعلن ديوان المحاسبة اليوم الخميس، أن مصروفات البعثات الدبلوماسية في الخارج لعام 2019 ، بلغت 311 مليون دينار.

وأوضح الديوان في تدوينة له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن الإنفاق في الباب الأول تجاوز 234 مليون دينار ، ونسبة انخفاض الانفاق في باب المرتبات لم تصل 10‎%‎ رغم قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة بتخفيض المرتبات العاملين في هذه البعثات بنسبة 31.25‎%‎ .

وأوضح الديوان أن الانفاق في الباب الثاني قارب 60 مليون دينار ،وأن عدد السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية في الخارج ارتفع من 138 عام 2018 إلى 150 عام 2019 ، كما رصد الديوان تعدداً للبعثات الليبية في دولة واحدة حتى وصل عدد البعثات إلى خمسة في ذات الدولة .

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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