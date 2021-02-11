«أوحيدة»: كرهك لـ«القذافي» لا يجب أن يتحول لعمالة لـ«أردوغان»

شن علي أوحيدة، الصحفي الليبي، المقيم في بروكسل ببلجيكا، هجوما على الليبيين الموالين والمتواطئين مع الرئيس التركي أردوغان في سعيه للسيطرة على مقدرات الشعب الليبي، مشيرا إلى أن كره البعض لـ«القذافي» لا يجب أن يتحول لعمالة لأردوغان.

وقال أوحيدة، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “كرهك للقذافي يمكن فهمه، أو تفهمه عند الضرورة، ولكن لا يجب أن يتحول لعمالة لأردوغان أو دافع لحرب أهلية او تبرير لسلوك الفاشلين”.

ويشير أوحيدة في تغريدته، إلى بعض الليبيين الذين قادهم كرههم للنظام السابق إلى الارتماء في أحضان أردوغان، والدفاع عن الفاشلين ممن تقلدوا مناصب حكومية بعد سقوط النظام؛ دون أن يحدد أسماءهم أو صفاتهم.