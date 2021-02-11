«شلوف»: متصدرو المشهد السياسي في ليبيا ليس لديهم خططا بديلة

قال رئيس مؤسسة «سلفيوم» للدراسات والأبحاث، جمال شلوف، إن هناك “مثل إنجليزي يستخدم كثيرا في التخطيط والاستراتيجيات وهو «لا تضع كل البيض في سلة واحدة»”.

وأضاف «شلوف» عبر حسابه على فيسبوك، أنه “بمعنى أنه للوصول إلى أي هدف ينبغي أن لا ترسم خطة واحدة فقط، فيجب أن تكون لديك خطط بديلة حتى تستمر في الطريق نحو هدفك لو فشلت خطتك الأساسية”.

وتابع؛ “في ليبيا هناك اختلاف؛ في التخطيط السياسي والاستراتيجي لمتصدري المشهد السياسي لا يؤمن بالمثل الإنجليزي، فهم يضعون كل البيض والدجاج الذي يبيض وحتى الديك في سلة مهترئة”.

وأردف أنه “بعد أن يتكسر البيض وتموت الدجاجات ويهرب الديك. يخونون الطريق والعربة وكل السلال، وتكون خطتهم التالية تكسير ما بقي من بيض”.