“السائح”: لست جسرًا لـ”أجندة سياسية”

في تغريدة لافتة؛ بيّن رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السائح، أنه لم ولن يكون جسرًا لأي أجندة سياسية.

وجاءت تغريدة “السائح” بينما اللجنة الدستورية المكوّنة من أعضاء من مجلس النواب ومجلس الدولة، تعقد مُباحثات مكثفة في مدينة الغردقة المصرية للتوصل إلى تفاهمات بشأن الاستحقاقات الانتخابية.

عماد السائح، الذي يحضر اللقاءات؛ سبق أن أوضح أنه يحمل رؤية “دبلوفنية”، موضوعية، وواقعية، للحفاظ على الاستحقاق الدستوري من الضياع، مُتمنيًا من أعضاء اللجنة التعامل بإيجابية وأخذها على محمل الجد.

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