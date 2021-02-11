ديوان المحاسبة بطرابلس: ارتفاع مصروفات البعثات الدبلوماسية إرتفع بشكل غير مبرر

ليبيا- أعد ديوان المحاسبة في العاصمة طرابلس تقريرًا بشأن ارتفاع مصروفات السفارات والقنصليات والبعثات في الخارج بين العامين 2018 و2019.

التقرير الذي تابعته صحيفة المرصد أشار إلى أن هذا الارتفاع يقدر بأكثر من 10 ملايين دينار، مبينًا أن مرتبات العاملين في السفارات والقنصليات والبعثات في الخارج لم تنخفض إلا بنسبة 10٪، رغم إصدار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق قرارًا بتخفيض مرتباتهم بنسبة 31.25٪، على حد قوله.

وأضاف التقرير أن معدل الإنفاق على المصروفات العمومية للسفارات والقنصليات والبعثات بالخارج عام 2019 ارتفع بنسبة 25٪ مقارنة بعام 2018، في زيادة مرتبطة بالتوسع غير المبرر في العدد، الذي ارتفع من 138 عام 2018 إلى 150 عام 2019 مع وجود 9 سفارات وقنصليات مغلقة لا حاجة لها.

وبين التقرير أنه من بين الإخلالات الأخرى التي رصدها الديوان تعدد البعثات في دولة واحدة حتى بلغ 5 بعثات في خلاف مع بعضها البعض، ومن أمثلة ذلك البعثات في إيطاليا؛ إذ توجد سفارة في روما وأخرى في الفاتيكان وقنصلية في ميلانو وأخرى في باليرمو.

ونبه التقرير إلى مسألة الاستمرار في إيفاد الموظفين للعمل في سفارات ليس لدى الدولة الليبية مصالح مشتركة معها، لافتًا إلى أن ذلك وزيادة الملاك الوظيفي في السفارات والقنصليات والبعثات بالخارج ما زال مستمرًا رغم، إعلان وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة اهتمامه بتقليص عدد السفارات.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية