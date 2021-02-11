«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على ساحل الجبل الأخضر

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح نشطة اليوم الخميس على ساحل الجبل الأخضر، تصل سرعته إلى 25 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز أن الرؤية ستكون جيدة على طول الساحل.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت

– السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه، سرعتها بين 5 و20 عقدة.

– ارتفاع الموج يتراوح بين نصف متر ومترين، والبحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

– درجة الحرارة تصل إلى 16 درجة مئوية، والرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق

– السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية، سرعتها بين 5 و20 عقدة، تصل إلى 25 عقدة على ساحل الجبل الأخضر.

– ارتفاع الموج يتراوح بين نصف متر ومترين، والبحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

– درجة الحرارة تتراوح بين 16 و18 درجة مئوية، والرؤية جيدة.

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