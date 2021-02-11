طرابلس الأعلى في إصابات «كورونا» الجديدة تليها مصراتة وسبها

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 333 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد، أمس الأربعاء، منها 183 حالة في طرابلس.

وجاءت مصراتة ثانيا بـ 57 حالة، ثم سبها بـ 27 حالة، و20 حالة في زليتن، و10 حالات في بني وليد، 5 حالات في ترهونة، و4 حالات في أجدابيا، حسب النشرة اليومية حول الوضع الوبائي الصادرة عن المركز، اليوم الخميس.

إضافة إلى 3 حالات في كل من أم الأرانب والشاطئ والبوانيس ونسمة والخمس وظاهر الجبل، وحالتين في كل من طبرق والقره بوللي والماية، وحالة واحدة في كل من قصر الأخيار والجفرة والزهراء.

وتماثل للشفاء 1048 مصابا، بينهم 852 حالة في طرابلس، و5 حالات في أجدابيا، وحالتان في درنة، و14 حالة في سرت، وحالة في كل من الكفرة ومسلاتة، و27 حالة في سبها، و7 حالات في قصر بن غشير، و89 حالة في مصراتة، و50 حالة في زوارة.

وتوفى 20 مصابا، منهم 12 حالة في طرابلس، وحالتان في كل من سواني بن آدم وزوارة، وحالة في كل من أجدابيا ودرنة وظاهر الجبل ومصراتة.

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