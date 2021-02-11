«محلي الوفاق» يطالب عمداء البلديات بإعداد تقديرات ميزانية الباب الثالث لسنة 2021

طالب نور الدين حسين شقرون مدير مكتب التخطيط والاستراتيجيات، بوزارة الحكم المحلي التابعة لحكومة الوفاق، عمداء البلديات، رؤساء المجالس المحلية رؤساء المجالس التسييرية، بإعداد تصور تقديرات ميزانية الباب الثالث لسنة 2021، الخاصة بنفقات التنمية.

وأوضح نص البيان، “بالإشارة إلى المراسلة الواردة إلينا من وزارة التخطيط بشأن إعادة تصور التقديرات ميزانية الباب الثالث لسنة 2021، نأمل موافاة وزارة الحكم المحلي بمقترح الميزانية المنوه عليها أنفا في بحر أسبوع من تاريخه، من خلال نسخة ورقية تقدم لديوان الوزارة أو نسخة إلكترونية على ( PDF) عبر البريد الإلكتروني [email protected]”.