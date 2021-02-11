ليبيا الان

«محلي الوفاق» يطالب عمداء البلديات بإعداد تقديرات ميزانية الباب الثالث لسنة 2021

تم النشر منذُ 16 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

طالب نور الدين حسين شقرون مدير مكتب التخطيط والاستراتيجيات، بوزارة الحكم المحلي التابعة لحكومة الوفاق، عمداء البلديات، رؤساء المجالس المحلية رؤساء المجالس التسييرية، بإعداد تصور تقديرات ميزانية الباب الثالث لسنة 2021، الخاصة بنفقات التنمية.

وأوضح نص البيان، “بالإشارة إلى المراسلة الواردة إلينا من وزارة التخطيط بشأن إعادة تصور التقديرات ميزانية الباب الثالث لسنة 2021، نأمل موافاة وزارة الحكم المحلي بمقترح الميزانية المنوه عليها أنفا في بحر أسبوع من تاريخه، من خلال نسخة ورقية تقدم لديوان الوزارة أو نسخة إلكترونية على ( PDF) عبر البريد الإلكتروني [email protected]”.

الوسوم

البلديات محلي الوفاق

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • على البلديات الأن تجهيز الاليات للنظافة والخدمات العامة ـ وموضوع اليات الصيانة والتشييد وتنظيف الحدائق والتعشيب ضروري يتم إرسالها للمناطق المتضررة وأولها مدينة تاورغاء وترهونة مع فنيي الخدمات ومهندسي الصيانة للمدارس والمواد الي يحتاجوها فوراَ ودون أي تأخير – توكلوا عالله ـ الوقت مهم

    رد