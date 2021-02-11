الدغاري: منح الثقة للحكومة الجديدة اختصاص أصيل لمجلس النواب دون غيره

ليبيا- أكد عضو مجلس النواب خليفة الدغاري إن المجلس سيعقد جلسة كاملة النصاب؛ للقيام بالاستحقاقات الدستورية والقانونية الملقاة على عاتقه في هذه الفترة.

الدغاري أوضح في تصريح صحفي لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية تابعتها صحيفة المرصد أن هذه الاستحقاقات تتمثل في منح الثقة للحكومة الجديدة وتضمين مخرجات جنيف في الإعلان الدستوري، مشددًا على كون مسألة منح الثقة اختصاص أصيل لمجلس النواب دون غيره، بما في ذلك ملتقى الحوار السياسي.

وأضاف الدغاري أنه وعلى الرغم من حالة الانقسام في المجلس إلا أنه سيراقب أداء الحكومة وإصدار قانون الانتخابات النيابية أو الرئاسية وكل ما تتطلبه المرحلة التمهيدية.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية