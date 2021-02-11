قطع المياه عن شرق بنغازي 6 ساعات السبت المقبل

أعلن جهاز تنفيذ و إدارة مشروع النهر الصناعي إيقاف الإمداد المائي عن المناطق السكنية شرق مدينة بنغازي، السبت المقبل، من الثامنة صباحا إلى الثانية ظهرا.

وطلب مسؤول قطاع الإسكان والمرافق في بنغازي قطع التغذية عبر مسار خط المياه قرب مفترق المطار بالمدينة مع الطريق الدائري الخامس؛ لإجراء أعمال تحوير الخط وربطه على الشبكة العامة، حسب بيان الجهاز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

ويوم الخميس الماضي، شرعت بلدية بنغازي في تنفيذ مشروع تغذية المناطق والأحياء السكنية الواقعة في الجزء الغربي للمدينة بمياه الشرب من منظومة النهر الصناعي، حيث استهلت شركة بُنية المعمار للمقاولات أعمال توصيل خط مياه «بودريسه – اللويفية».

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