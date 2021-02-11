الوطني للأرصاد يحذر الصيادين من رياح نشطة على ساحل الجبل الأخضر

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، من هبوب رياح نشطة على ساحل الجبل الأخضر، تصل سرعتها إلى 25 عقدة، لافتا إلى أن الرؤية ستكون جيدة على طول الساحل.

وأوضح المركز في نشرته للصيد البحري أن الساحل من رأس أجدير إلى سرت ستكون به السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه، سرعتها بين 5 و20 عقدة، و ارتفاع الموج يتراوح بين نصف متر ومترين، والبحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، و درجة الحرارة تصل إلى 16 درجة مئوية، والرؤية جيدة.

وأشار المركز إلى أن الساحل من الخليج إلى طبرق ستكون به السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية، سرعتها بين 5 و20 عقدة، تصل إلى 25 عقدة على ساحل الجبل الأخضر، و ارتفاع الموج يتراوح بين نصف متر ومترين، والبحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، و درجة الحرارة تتراوح بين 16 و18 درجة مئوية، والرؤية جيدة.

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